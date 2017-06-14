Хельсинки, 14 июня, 2017, 18:35 — ИА Регнум. Финское разведывательное агентство Supo сегодня, 14 июня, повысило уровень угрозы терроризма в стране на одну ступень — от «низкого» до «повышенного», и это означает, что вырос риск атак «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом говорится в официальном заявлении Supo.

(сс) kallerna Финская полиция

«Повышенный» уровень угрозы — второй на новой, недавно принятой шкале из четырех уровней, говорится в сообщении.

«Supo получило информацию о более серьезных, связанных с терроризмом проектах и планах в Финляндии. Иностранные террористы, уехавшие из Финляндии, заняли значительные позиции, конкретно в «Исламском государстве» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), у них широкая сеть связей в этой организации», — утверждает агентство.

Отмечается, что Supo внимательно наблюдает примерно за 350 лицами, это на 80% больше, чем в 2012 году. «Внимание к Финляндии в пропаганде радикальных исламистов выросло. Финляндия считается западной страной, частью коалиции против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), создается пропаганда на финском языке, она направлена против Финляндии. Эта пропаганда разжигает атаки в Финляндии», — пишет Supo.

Остальные уровни шкалы угроз — «высокий» и «очень высокий». В отличие от соседних Норвегии и Швеции, в Финляндии еще никогда не было терактов.