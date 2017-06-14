Вильнюс, 14 июня, 2017, 18:32 — ИА Регнум. Руководители и представители учреждений по регулированию энергетики Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии встретились в Риге и договорились по поводу того, что необходимо ускорить создание регионального рынка природного газа. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 14 июня, в литовской Государственной комиссии по контролю над ценами и энергетикой.

Кукрыниксы. Скандал на Общем рынке. 1964

Предусмотрено, что уже с 2018 года будут применяться переходные меры, уменьшающие барьеры торговли природным газом между Литвой, Латвией и Эстонией, а с 2020 года после внедрения окончательной модели рынка природного газа в Балтийском регионе и осуществления проекта газового соединения между Финляндией и Эстонией, к рынку присоединилась бы и Финляндия.

Учреждения по регулированию Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии наметили цель до 2020 года создать в регионе общую модель рынка природного газа, которая позволит максимально использовать имеющуюся инфраструктуру природного газа, в том числе литовский терминал СПГ и латвийское подземное хранилище природного газа, и гарантировать конкурентоспособные цены на природный газ.

«Самая главная задача для учреждений по регулированию энергетики — ускорить процессы, которые от них зависят. Сейчас эстонцы и латыши, желая приобрести природный газ у терминала СПГ в Литве, сталкиваются с определёнными барьерами, связанными с торговлей природным газом, существующая модель рынка природного газа не стимулирует активную торговлю, цена на природный газ неконкурентоспособная», — сказала председатель Государственной комиссии по контролю над ценами и энергетикой Инга Жилене.