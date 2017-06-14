Токио, 14 июня, 2017, 19:09 — ИА Регнум. Япония направила китобойные суда в северо-западную часть Тихого океана, 14 июня сообщает Agence France-Presse.

Dirk.heldmaier Китобойные корабли

В правительстве Японии заявили, что три судна отправятся на трехмесячную охоту. Японские китобои намерены поймать в общей сложности 177 китов.

Напомним, ранее, 11 июня, китобойные японские суда также направились к северному побережью страны, до середины июля китобои планируют поймать 47 китов.

Япония подписала мораторий Международной китобойной комиссии, однако продолжает китобойный промысел, поскольку охота на китов в рамках научных исследований не подпадает под запрет.

В 2014 году Международный суд ООН приказал Токио прекратить китобойный промысел в водах Антарктики, поскольку данная деятельность выходит за рамки научного исследования.