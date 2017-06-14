Анна, Воронежская область, 14 июня, 2017, 18:25 — ИА Регнум. В Воронежской области в суд направлено громкое уголовное дело в отношении главы Аннинского городского поселения, который обвиняется в вырубке 400 деревьев на территории парка — памятника природы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 14 июня старший помощник прокурора области Михаил Усов. Сегодня прокуратурой утверждено обвинительное заключение по делу.

Pixabay.com Вырубка деревьев

По версии следствия, в октябре 2015 года чиновник, без необходимых согласований и получения разрешения от департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области, распорядился вырубить деревья в городском парке, который является особо охраняемой природной территорией областного значения — памятником природы. Решение чиновник принял в связи с необходимостью реконструкции парка.

В результате было незаконно уничтожено около 400 деревьев, в том числе — пять берез, 57 вязов, 9 груш, 83 дуба, 20 каштанов, 130 кленов, 42 липы, пять осин, две сосны, тополь, 26 ясеней. Ущерб региону оценивается в сумму более 3,4 млн рублей.

Теперь чиновник обвиняется в превышении полномочий и в нарушении режима памятника природы. Максимальное наказание, которое ему грозит по этим статьям — до семи лет лишения свободы.

В региональном следственном управлении ИА REGNUM сообщили, что в ходе предварительного следствия фигурант дела свою вину не признал. Однако его причастность, говорят следователи подтверждается показаниями свидетелей и результатами судебных экспертиз, в том числе — экологической.

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Между тем, в Воронежской области ведется работа по разработке регионального закона «О лесопарковых зеленых поясах городских населенных пунктов в Воронежской области». В конце мая законопроект был одобрен в первом чтении, теперь его предстоит доработать — в соответствии с рекомендациями экспертов и общественников. Именно на сохранении парков в городах настаивают и специалисты-экологи, и общественники: в последние годы все чаще фиксируются факты незаконных вырубок зеленых насаждений и даже застройки территорий.