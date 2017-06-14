Таллин, 14 июня, 2017, 18:21 — ИА Регнум. Центробанк Эстонии повысил прогноз роста ВВП страны на 2017 год с 2,6% до 3,5%, говорится в сообщении эстонского регулятора. Прогноз на следующий год вырос с 3% до 3,3%, а на 2019 год остался на уровне 2,9%.

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В обзоре Центробанка Эстонии утверждается, что прогнозы, по сравнению с теми, что объявлялись полгода назад, повысились с учетом результата первого квартала 2017 года, роста экспорта, который превзошел ожидания, улучшения условий для бизнеса в стране.

Прогноз инфляции на 2017 года повышен с 2,8% до 3,2%, на 2018 год остался прежним — 2,4%, на 2019 год — повышен с 2% до 2,1%.