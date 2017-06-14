Ростов-на-Дону, 14 июня, 2017, 18:18 — ИА Регнум.

Новочеркассцы, отравившиеся шаурмой на прошлой неделе, возвращаются домой. На сегодняшний день уже выписано более 30 человек. Планируется, что больничные палаты все жертвы фаст-фуда покинут уже к концу недели, передает ИА REGNUM 14 июня.

Больничная палата

Как уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора, с 10 июня новых больных, посетивших киоск с некачественной шаурмой, в лечебницу не поступало. Павильон на сегодняшний день закрыт. Проводятся внеплановые проверки у поставщика сырой продукции.

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Напомним, количество пациентов инфекционной больницы Новочеркасска в Ростовской области в общей сложности составило 50 человек. В числе пострадавших — трое детей. У всех найдены бактерии сальмонеллы.

Пообедали злополучной шаурмой в основном студенты Южно-Российского государственного политехнического университета, так как киоск расположен неподалеку от вуза. Из-за вспышки сальмонеллёза в Новочеркасске прошла внеплановая проверка всех без исключения сетей быстрого питания.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, виновникам инцидента избежать наказания не удастся. По факту массового отравления жителей Новочеркасска было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Все детали произошедшего устанавливаются.

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