Донецк, 14 июня, 2017, 19:08 — ИА Регнум. Сегодня, 14 июня, глава ДНР Александр Захарченко провел рабочее совещание с руководителями городов и районов республики. В частности, были подведены итоги проведения отопительного сезона 2016−2017 гг., ход ремонта дорог и состояние оплаты населением жилищно-коммунальных услуг. Об этом информирует пресс-служба Совмина ДНР, передает ИА REGNUM.

Rusvesna.su Александр Захарченко

«Совещание с главами городов и районов об итогах проведения отопительного сезона и подготовки к следующему», — зачитал повестку дня Захарченко.

По первому вопросу повестки дня с докладом выступил министр строительства и ЖКХ Сергей Наумец. Он проинформировал, что в целом отопительный сезон в ДНР прошел стабильно. Наибольшие проблемы с отоплением зафиксированы в городе Зугрэс.

«Прошлый отопительный сезон начался 15 октября 2016 года. В целом по республике прошел стабильно за исключением предприятия, которое отапливает старую часть г.Зугрэс. В связи с износом основного оборудования в прошлую зиму зафиксировано восемь технологических нарушений с остановкой оборудования — 250 часов. Были отключения систем теплоснабжения, простои по всей республике составили порядка 14 тыс часов. По причине отключения от электроэнергии — более 50%, порывов тепловых сетей — 45%. Поэтому в период подготовки к новому отопительному сезону прошу обратить внимание Министерства угля и энергетики на качественную подготовку электрооборудования и линий электропередач в городах и районах республики», — сказал Наумец.

По его словам, пять городов ДНР выбились из графика подготовки к отопительному сезону 2016−2017 гг.

«Также ГП «Донбасстеплоэнерго» прошу обратить внимание на увеличение объемов ремонта тепловых сетей во время подготовки к отопительному сезону 2017−2018 гг. По оперативным данным, по состоянию на 12 июня на объектах ЖКХ в целом подготовка к отопительному сезону составляет 27,8%. По жилищному фонду комплексная подготовка жилого фонда с выдачей паспортов готовности составляет 30,47%. Процент по подготовке ниже плановых значений отмечен в городах: Дебальцево, Углегорск, Харцызск, Докучаевск, Кировское — порядка 25%», — рассказал Наумец.

Также министр строительства и ЖКХ отметил, что на складе ведомства есть необходимые материалы для подготовки к новому отопительному сезону.

«Есть, конечно, позиции, которые еще недопоставили, данное оборудование обещают поставить до конца недели», — подчеркнул Наумец. Также на совещании было отмечено, что на данный момент «ведутся работы по ремонту дорог Ясиноватой и Тельмановского района».

По итогам совещания Захарченко дал ряд распоряжений руководителям городов и районов по устранению существующих у них недочетов.

Напомним, по неподтвержденной информации в Донецке из-за отсутствия финансирования запланировано сокращение около 600 работников структурного подразделения «Донецкгортеплосеть» «ГП «Донбасстеплоэнерго». Волна сокращений ожидается в июне 2017 года.