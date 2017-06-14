Вильнюс, 14 июня, 2017, 18:16 — ИА Регнум. Правительство Литвы сегодня, 14 июня, решило сформировать резервный фонд государственного социального страхования. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Литвы, он должен будет гарантировать, что, если возникнет экономический кризис и в бюджете не будет хватать средств, уязвимые группы общества будут защищены и смогут получать пенсии и пособия.

Vadim Timoshkin

«События прежних лет говорят о том, что финансовые кризисы могут наступить быстро и неожиданно. Поэтому мы должны быть готовы гарантировать экономическую безопасность и стабильность страны. Средства резервного фонда использовались бы только после того, как было бы тщательно оценено экономическое положение, и были бы установлены исключительные обстоятельства, при появлении которых не было бы возможности финансировать соответствующие виды социального страхования», — сказал премьер Саулюс Сквернялис.

Этот фонд будет состоять из двух частей: субфондов пенсий и пособий. Первый предусмотрен для выплат пенсий, второй — для других социальных выплат (например, пособий по болезни, материнству, безработице).

Планируется, что основную часть резервного фонда будут составлять доходы, превышающие расходы, а также доходы, полученные за счет инвестиций, хранения средств в кредитных учреждениях, и другие законно полученные доходы.

Средства обоих субфондов могут быть инвестированы только в долговые ценные бумаги, выпущенные правительством, Центробанком Литвы, членами Европейского экономического пространства, Европейским Центробанком, Центробанками стран Европейского экономического пространства и международными финансовыми организациями, к которым принадлежит хотя бы одна страна Европейского экономического пространства. Также предусмотрена возможность до 30% средств инвестировать в долговые ценные бумаги, деноминированные в иностранную валюту.

Сейчас резервный фонд не накапливается, но такое обязательство предусмотрено в поправках к закону о государственном социально страховании, вступивших в силу с января 2017 года.

В 2016 году доходы бюджета фонда государственного социального страхования достигали 3 438,8 млн евро, расходы — 3 436,8 млн евро. Впервые в истории независимости Литвы доходы превышали расходы на 2 млн евро.