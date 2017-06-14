Москва, 14 июня, 2017, 18:15 — ИА Регнум. Госдума обеспокоена ростом потребления пальмового масла и просит правительство РФ проинформировать о мерах, направленных на запрет его ввоза в страну. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня, об этом говорится в соответствующем протокольном поручении депутата Николая Харитонова (КПРФ) трем профильным комитетам, которое нижняя палата парламента приняла на пленарном заседании.

Antoshananarivo Пальмовое масло

По данным ФТС, только за три месяца 2017 года «в РФ было ввезено 200 тыс. тонн пальмового масла — в 4,3 раза больше совокупного объема ввезенных за аналогичный период сливочного масла и прочих молочных жиров, кокосового (копрового), пальмоядерного масла и масла бабассу».

Вместе с тем, по данным СМИ, пальмовое масло провоцирует и ускоряет развитие онкологических и аллергических заболеваний, отмечается в протокольном поручении.

Профильные комитеты Госдумы — по аграрным вопросам, по охране здоровья и по безопасности — запросят в правительстве РФ информацию об объеме и доле ввозимой, производимой и реализуемой в РФ продукции с содержанием пальмового масла.

Предполагается также «запросить в правительстве РФ информацию о принимаемых мерах по предотвращению негативных последствий потребления гражданами РФ продукции с содержанием пальмового масла с последующим запретом ввоза указанного продукта в РФ».