Киев, 14 июня, 2017, 19:04 — ИА Регнум. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов вновь утверждает, что Россия наращивает группировку войск на белорусско-украинской границе для полномасштабной войны против Киева, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

Минобороны России Белорусско-российские военные учения

По словам Турчинова, главным его беспокойством стало «быстрое наращивание мощной группировки Вооружённых сил России вдоль всей нашей границы».

Турчинов убежден, что эти «многотысячные штурмовые подразделения в любой момент могут подключиться к ведению боевых действий против украинской армии».

Подготовку к учениям «Запад-2017», которые будут проходить и на территории Белоруссии, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины считает очень серьёзной опасностью для западной части Украины.

Это не первое заявление такого рода в репертуаре Александра Турчинова. Ранее он неоднократно сообщал, что Россия «продолжает готовиться к полномасштабной войне и угрожает не только Украине, но и другим странам Центральной и Восточной Европы».

Стоит отметить, что ранее секретарь украинского СНБО предлагал разрешить применение регулярной армии против «гибридной агрессии России».

Как сообщало ИА REGNUM, белорусско-российские военные учения «Запад-2017» будут проведены с 14 по 20 сентября 2017 года.