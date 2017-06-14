Киев, 14 июня, 2017, 19:01 — ИА Регнум. На следующей неделе в Вашингтоне президент Украины Петр Порошенко проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщает телеканал «112 Украина», данную информацию 14 июня подтвердила администрация украинского президента.

Иван Шилов ИА REGNUM

В ближайшее время администрация президента официально объявит о дате визита.

При этом «Европейская правда» со ссылкой на собственные дипломатические источники также подтвердила информацию о скором визите Порошенко в Вашингтон.

«Речь идет о полноценном государственном визите Порошенко в Вашингтон, который будет включать все встречи с ключевыми лицами, в том числе с президентом Трампом», — рассказал один из собеседников.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля 2017 года президенты Украины и США провели телефонные переговоры. В мае глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что встреча Порошенко и Трампа будет организована в ближайшее время.

«Над встречей мы работаем. Я думаю, она состоится в ближайшем будущем. Один из важных моментов подготовки встречи, — это формат, в котором США будут прикладывать усилия к тому, каким образом давить на Россию с целью полного выполнения минских соглашений. Сейчас это в процессе дискуссии. Думаю, скоро у нас будут совместно с нашими друзьями между «нормандским форматом» ответы», — сказал Климкин.

Напомним, в начале мая в США министр Климкин провел личные встречи с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майклом Пенсом. «Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме министра иностранных дел Украины Павла Климкина, где стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов», — сообщили в украинском дипломатическом представительстве.