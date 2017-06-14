Вильнюс, 14 июня, 2017, 18:06 — ИА Регнум. Все сделки в Литве, стоимость которых превышает 3000 евро, должны будут заключаться без расчета наличными средствами, сообщили ИА REGNUM сегодня, 14 июня, в правительстве страны.

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То же ограничение касается периодических выплат, осуществляемых согласно заключенной сделке, если их стоимость достигает 3000 евро. Чтобы гарантировать прозрачность сделок, более эффективный контроль над ними и сократить возможность злоупотребления, правительство одобрило такие предложения министерства финансов.

Предлагается исключение делать лишь в тех случаях, когда на месте расчетов или выплат не предоставляются необходимые финансовые услуги, а по условиям сделки необходимо рассчитаться немедленно. В таком случае лицо, получающее расчет наличными, в течение 10 дней должно будет сообщить о сделке Государственной налоговой инспекции.

«Чтобы снизить возможности для теневой экономики, было бы правильно ограничить одно из условий существования теневой экономики — расчет, другие выплаты согласно сделке наличными. Это не должно вызвать дополнительные проблемы для легальной хозяйственной деятельности», — говорит министр финансов Вилюс Шапока.

Кроме того, по мнению правительства, не должно возникнуть ситуации, когда гражданин или юридическое лицо тратит больше, чем зарабатывает. Такая ситуация, считают в правительстве, указывает на то, что в стране все еще часть денежных сделок находится в тени. Это решение будет дополнительным орудием в борьбе с коррупцией, например, когда незаконно финансируются кампании политических партий, отмечают политики.

Подсчитывается, что в Литве около 95% операций, совершаемых жителями, не превышают 3000 евро, поэтому ограничение расчета наличными не должно вызвать неудобств.

Эту меру, помимо других, сокращающих масштабы нелегальной экономики, рекомендует и Еврокомиссия, такая практика широко распространена в большинстве стран ЕС, кроме того, заметна тенденция сокращения позволительной суммы при расчете наличными.

Если Сейм одобрит, изменения вступят в силу с 1 января 2018 года.