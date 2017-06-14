Севастополь, 14 июня, 2017, 18:06 — ИА Регнум. Главе Севастополя Дмитрию Овсянникову вручат кавалерийскую шашку и икону «Георгия Победоносца» от организаторов фестиваля «Виват Победа!». Сегодня, 14 июня, на площади Нахимова в честь дня города Севастополя пройдет концерт «Эстафета мира» в рамках фестиваля военно-патриотической песни. Об этом журналистам сообщили организаторы мероприятия.

Светлана Иванова ИА REGNUM

В концерте на площади Нахимова примут участие автор всех песен группы «Любэ» Александр Шаганов, певец и композитор Владимир Левкин, певцы Илона Броневицкая, Антон Зацепин, а также детские коллективы из Подмосковья и Севастополя.

14 июня отмечается 234-я годовщина со дня основания города Севастополя.

«Сегодня будут вручены главе города офицерская шашка, которая является символом мужества и силы, а также икона Георгия Победоносца, которая всегда оберегала воинов. Икона не простая, она приехала с ребятами, которые поют в хоре Георгиевского собора Одинцовского района Московской области. Икона освящена в этом соборе», — сказал президент фестиваля и благотворительного фонда «Виват, Победа!» Юрий Чабан.

Сообщается, что проект «Эстафета мира» существует с 2015 года и одобрен президентом России. Проект стартовал в Подмосковье, объехал несколько городов, включая город Магас в Республике Ингушетия.

Севастополь стал пятым городом, в котором даются концерты военно-патриотической тематики. Организаторы планируют провести подобную акцию в городе-герое Волгограде и расширить рамки фестиваля на страны СНГ.

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