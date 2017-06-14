Донецк, 14 июня, 2017, 18:59 — ИА Регнум. Заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) Александра Турчинова о прекращении АТО и возможности начала полномасштабной войны против ДНР и ЛНР полностью противоречит Минским соглашениям. Как сообщает пресс-служба Совмина ДНР, об этом 14 июня на пресс-конференции заявил полномочный представитель ДНР в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ), председатель Народного совета Денис Пушилин.

Mil.gov.ua Украинские солдаты

«Мы ждем реакции мирового сообщества, почему люди, которые руководят Украиной — коим является Турчинов, — делают такие заявления, противоречащие Минским соглашениям. Повлияют или не повлияют эти слова, будет понятно позже. Давайте смотреть правде в глаза — война против нас и так идет», — сказал Пушилин.

По его словам, ДНР и ЛНР выступают за отвод сил и средств по всей линии фронта в Донбассе.

«Снаряды прилетают, несмотря на все договоренности. Не разводятся силы и средства. Мы очень долго ведем речь о третьем пилотном участке — Станице Луганской. Мы хотим разведения сил по всей линии соприкосновения. Это позволит в плане переговорного процесса серьезнее продвигаться по политическим, экономическим вопросам. Готова ли на это Украина — это большой вопрос», — добавил Пушилин.

Кроме того, 14 июня на пресс-конференции официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что командование ВСУ готовится к наступлению на ВС ЛНР.

«По информации нашей разведки, киевские силовики проводят подготовку к наступательным действиям и готовятся к новой «активной фазе» вооруженного конфликта. С этой целью киевские силовики стягивают вооружение и военную технику к линии боевого соприкосновения. Нами зафиксировано 12 июня в районе населенного пункта Крымское прибытие колонны бронетехники в составе трех единиц САУ 2С1 «Гвоздика», пяти танков Т-64, восьми БМП-1 и двух топливозаправщиков», — рассказал Марочко.

При этом он отметил, что украинские войска усилили проведение мероприятий радиотехнической разведки, деятельность диверсионно-разведывательных групп ВСУ у линии боевого соприкосновения и в «серой зоне», увеличены поставки боеприпасов подразделениям ВСУ, находящимся на переднем крае.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня секретарь СНБОУ Турчинов заявил, что Украине необходимо завершить «антитеррористическую операцию» в Донбассе и перейти к новому формату противостояния в рамках гибридной войны с Российской Федерацией. По его словам, масштаб войны в Донбассе вышел за рамки обычной «АТО». «Военные действия продолжаются на востоке нашей страны уже три года и переросли как по продолжительности, так и по масштабам формат АТО. В то же время нужно отметить, что антитеррористическая операция выполнила очень много важных задач. Именно в рамках АТО мы остановили агрессора, смогли провести президентские, парламентские и местные выборы, а также освободили значительную часть оккупированной территории Украины. В то же время, пришло время перейти к новому формату защиты страны», — призвал Турчинов.

Он напомнил, что украинское законодательство предусматривает два случая, при которых возможно боевое применение Вооруженных Сил — это объявление войны и антитеррористической операции. При этом Турчинов призвал Раду официально признать «оккупированными» Донецк и Луганск. «Пришло время не просто признать оккупированными некоторые регионы Донецкой и Луганской областей, но четко, на законодательном уровне, определить основы государственной политики по их освобождению. Необходима эффективная технология защиты страны, а для этого законодательно нужно предоставить президенту право применять ВСУ и другие военные формирования против гибридной агрессии со стороны РФ», — добавил он.