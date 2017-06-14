Тегеран, 14 июня, 2017, 18:54 — ИА Регнум. В 2017 году урожай пшеницы в Иране может достигнуть 13 млн 500 тыс. тонн и на 25% превысить средний показатель урожайности за последние пять лет, согласно заявлению Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН (ФАО), 14 июня сообщает Mehr.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пшеница

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В последнем ежеквартальном отчете ФАО указано, что объем производства зерновых в Иране в 2017 году может составить 20 млн 100 тыс. тонн, что на 200 тыс. тонн больше, чем в 2016 году.

Ожидается, что в текущем году производство кормового зерна увеличится на 100 тыс. тонн и достигнет более 4 млн. тонн. Объем производства риса также вырастет на 100 тыс. тонн до 2 млн 600 тыс. тонн.

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Напомним, после Турции Иран является одним из крупнейших производителем пшеницы в регионе. В 2016 году урожай пшеницы в Иране также составил 13 млн 500 тыс. тонн.