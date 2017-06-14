Вильнюс, 14 июня, 2017, 18:00 — ИА Регнум. Сейм Литвы сегодня, 14 июня, начал рассматривать представленный министром обороны Раймундасом Кароблисом проект изменения постановления «По поводу участия военных единиц Литвы в международных операциях», в котором планируется установить правовое основание для того, чтобы можно было отправить на Украину литовских военных с целью обучения. Об этом ИА REGNUM сообщили в парламенте Литвы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военная помощь

В проекте предлагается разрешить отправить на Украину во втором полугодии 2017 года военные единицы Литвы, сформированные из военнослужащих и гражданских служащих системы обороны, с целью обучать вооруженные силы Украины — до 60 военнослужащих и гражданских служащих системы обороны.

Министр обороны отметил, что проект этого постановления не создает предпосылки для участия литовских военных в боевых действиях.

После представления за проект проголосовали 97 членов Сейма, проголосовавших против или воздержавшихся не было. После одобрения проект будет рассматриваться в комитетах Сейма. После этого Сейм вернется к проекту 22 июня.