Салехард, 14 июня, 2017, 17:58 — ИА Регнум. Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин обратился к правительству России с просьбой рассмотреть возможность включения в госпрограмму по развитию Арктики разработку концепции развития многофункционального порта Сабетта. Предложение прозвучало 14 июня на выездном совещании Государственной комиссии по вопросам развития Арктики с осмотром мощностей завода «Ямал СПГ», морского порта Сабетта и пограничного поста, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Yamallng.ru СПГ-резервуары. Завод «Ямал СПГ»

Заседание в поселке Сабетта (ЯНАО) провел заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Также среди участников были председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон и генеральный директор «Ямал СПГ» Евгений Кот, министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Евгений Киселев и другие.

Вице-премьер акцентировал внимание на координации арктических инвестиционных проектов, чтобы не распылять бюджетные ресурсы. «Здесь, на Ямале, сейчас развивается и «Ямал СПГ», и портовая деятельность, будет реализован инфраструктурный проект Северного широтного хода. Важно все работы увязать: развитие производства, связи, ледокольного флота, порта, навигации, безопасности, — поставил задичи вице-премьер Дмитрий Рогозин. — Северный морской путь уже стал привлекательным и конкурентным маршрутом. В перспективе его еще наполнят промышленные грузы уральских предприятий».

Дмитрий Рогозин напомнил, как важен Ямал для экономики страны. Здесь добывается 80% от общего объема всего российского природного газа и 13% от всех извлекаемых запасов нефти. Северный широтный ход позволит удвоить суммарные провозные возможности транспортной инфраструктуры региона и разрабатывать месторождения, ранее не имевшие перспектив к освоению из-за транспортной недоступности.

Еще один акцент — создание социально-экономических условий для работников, которые задействованы в колоссальных ямальских проектах. Ямальцы, которые работают в тяжелых колиматических реалиях, должны быть уверены в завтрашнем дне, пускать корни, растить детей. А это — современные, комфортные детские сады, школы, спортивные и культурные учреждения.

И еще один важный аспект, затронутый вице-премьером — это работа по созданию нового ледокольного флота РФ, которая должна проходить в кооперации бизнеса и государства. Увеличение грузопотока по Северному морскому пути подталкивает к организации круглогодичной навигации в его акватории. Нужны новые атомные ледоколы помимо уже трех строящихся ЛК-60, чтобы обеспечить постоянное движение во всех направлениях по Севморпути современных газовозов и других крупнотоннажных судов.

«В условиях существенных бюджетных ограничений решить вопрос развития атомного ледокольного флота в краткосрочной перспективе без участия бизнеса будет довольно сложно. Предлагаю обсудить возможные формы и условия кооперации государства и бизнеса для решения такой амбициозной задачи», — передает слова вице-премьера ИА «Север-Пресс».