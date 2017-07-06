Тегеран, 13 апреля, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Военно-морские силы иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) захватили в Ормузском проливе коммерческое судно MSC Aries, передаёт иранское государственное агентство IRNA.

Кадр из видео

По данным агентства Associated Press, судно под флагом Португалии связано с лондонской компанией Zodiac Maritime, которая является частью Zodiac Group израильского милиардера Эяля Офера.

Как отметил агентству представитель министерства обороны одной из стран Ближнего Востока, судно подверглось нападению со стороны иранских сил.

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Как передавало ИА Регнум, 3 апреля стало известно, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предупредило о возможном ответе Ирана на удар по его консульству в Дамаске.

Спецслужба заявила, что Тегеран в течение 48 часов намерен атаковать израильскую территорию сотнями беспилотных летательных аппаратов и ракет. На этом фоне Израиль перевёл свои войска в состояние боевой готовности.

Израильская авиация нанесла ракетный удар по иранскому генеральному консульству в Дамаске 1 апреля. Здание было полностью уничтожено. Заместитель постоянного представителя Ирана при ООН Захра Эршади заявила, что из-за этого точное число жертв остаётся неизвестным.

Среди погибших оказались два генерала иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи. Кроме того, при ударе погибли ещё пятеро представителей указанного военного формирования.