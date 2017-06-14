Киев, 14 июня, 2017, 18:42 — ИА Регнум. С 2014 года в Донбассе погибли 38 украинских военных медиков, артиллерия противника уничтожила четыре военных госпиталя. Об этом 14 июня заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Покровске (Донбасс, под контролем ВСУ), передает ИА REGNUM.

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«Сегодня пребывая тут, на территории 66-го военного госпиталя, мы собрались, чтобы вас поздравить с праздником (Днем медицинского работника) и поблагодарить за огромную работу, которую делает военный и гражданский медицинский персонал тут, в Покровске. В самые тяжелые времена для Украины 66-й медицинский госпиталь был развернут тогда еще в Красноармейске. Наибольшее количество раненых и наибольшее число спасенных жизней прошли через этот центр. Наиболее острые моменты, когда был аэропорт (бои в донецком аэропорту), когда было Дебальцево, раненые, те, кто готовился к эвакуации, были спасены руками военных медиков. Специальность врача является наиболее почитаемой, а профессия военного медика одна из наиболее важных для безопасности государства», — сказал Порошенко.

Он сообщил, что в Донбассе для оказания медицинской помощи силовикам было задействовано 3,5 тыс медиков.

«Хочу поблагодарить медиков, которые самоотверженно исполняют свой профессиональный долг в условиях военных действий, которые под вражескими пулями и снарядами предоставляют медицинскую помощь нашим воинам часто-густо рискуя собственной жизнью. В зоне боевых действий и на переднем крае обороны непосредственное участие в оказании медицинской помощи всего приняли участие около 3,5 тыс военных медиков. Из них более 200 получили ранения, 248 военных медиков были награждены высокими государственными наградами, 38 медиков, к сожалению, не вернулись с поля боя и среди них Игорь Зиныч — герой Украины, 25-летний санитарный инструктор, младший сержант. Представьте себе, он имел право на ротацию, должен был ехать домой, но принял решение не воспользоваться своим правом, он отказался. Потому что, у него была важная роль — спасать «киборгов» в донецком аэропорту. 40 собратьям Игорь спас жизнь, а себя не сберег. Царство тебе небесное, Игорь. Мы склоняем голову перед врачами, фельдшерами, медработниками, которые погибли, выполняя свой воинский долг. Прошу минутой молчания почтить их память… Четыре военных госпиталя мы потеряли в результате обстрелов вражеской артиллерии», — сказал Порошенко.

Он проинформировал, что с начала АТО медицинскую помощь получили более 10 тыс украинских военных. Большинство из них вернулись в расположение своих военных частей.

«С начала военной агрессии против нашего государства медицинскую помощь в лечебных учреждениях Минобороны получили более 10 тыс украинских воинов. 86 тыс участников боевых действий вы обеспечили профессиональной диагностикой и предоставили им квалифицированную помощь … Большинство из них, после получения качественной помощи, которую предоставили украинские врачи, приняли решение вернуться в боевые части и продолжить службу», — добавил Порошенко.

Президент рассказал, что Украине при поддержке волонтеров удалось восстановить военные госпитали.

«Вспомним, как начинали. Не было не только госпиталя, у военных не было даже аптечек, лекарств, обезболивающих. Рассчитывали только на помощь волонтеров. А еще и через границу ничего нельзя было завезти. Не было санитарных автомобилей, не было эвакуационной авиации. Не было ничего, кроме твердого желания защитить страну и твердой воли к победе. Тогда дефицитом считались йод, зеленка, шприцы и бинты. На большее нельзя было рассчитывать… Сегодня каждый воин обеспечен медицинской аптечкой на 100%. Но хочу вас заверить, обеспечить аптечками было проще всего. Мы создали современную инфраструктуру военной медицины. И сейчас «на марше», чтобы полностью адаптировать медицину под стандарты НАТО. Сейчас первая медицинская помощь предоставляется на поле боя в течении так называемой «золотой десятиминутки», — рассказал Порошенко.

Он также уточнил, что сегодня медучреждение г. Авдеевки (под контролем ВСУ) получит новую операционную и рентген-кабинет. Новое оборудование будет использовано для лечения военных и гражданского населения.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня временно и. о. начальника Центрального военно-медицинского управления — начальник медицинской службы Вооруженных сил Украины, полковник Александр Лабунец заявил, что страны НАТО создали трастовый фонд на 2,25 млрд евро для финансирования реабилитации и лечения украинских силовиков.

В частности, на эти деньги Украина сможет закупить необходимое медицинское оборудование, подготовить медицинских специалистов и открыть современные центры по протезированию раненых бойцов. «НАТО открыло целевой фонд по проведению медицинской реабилитации военнослужащих с бюджетом в 2,25 млрд евро для закупки необходимого современного дорогостоящего медицинского оборудования, подготовки украинских специалистов по реабилитации, развития центров протезирования», — рассказал Лабунец.

Он напомнил, что для финансирования нужд медицинской службы Вооруженных сил Украины в 2017 году выделено 300 млн гривен (11,5 млн долл), что на 27% больше, чем в 2016 году. «У руководства ВСУ есть полное понимание необходимости укрепления материально-технической базы медицинской службы. В 2017 году на медицинское обеспечение личного состава ВСУ выделено более 300 млн гривен, что на 27% больше чем в 2016 году. В мае текущего года, в том числе благодаря международной помощи и волонтерам, начал работу новосозданный Учебный центр тактической медицины. 60 военнослужащих медицинской службы в течение 16 недель будут проходить подготовку по программе подготовки боевого медика. Все привлеченные инструкторы уже прошли обучение по программе НАТО «боевой медик» и имеют практический опыт оказания медицинской помощи в АТО», — сказал Лабунец.