Верховная рада готовится к переименованию карательной операции в ДНР и ЛНР
Киев, 14 июня, 2017, 18:35 — ИА Регнум. Группа депутатов Верховной рады занимается подготовкой законопроекта, предусматривающего замену режима «антитеррористической операции» на юго-востоке страны, сообщает 14 июня телеканал «112 Украина», ссылаясь на заявление первого заместителя лидера фракции «Народный фронт» Андрея Тетерука.
По словам Тетерука, на следующей неделе в раду будет внесён законопроект, который позволит завершить операцию под названием «АТО» и начать некое новое использование ВСУ.
При этом Тетерук указал, что он не может раскрывать подробности этого законопроекта, однако выразил мнение, что сейчас перед Киевом стоят задачи, которые почему-то не получается решить в ходе карательной операции, которой было присвоено название «антитеррористической операции».
Кроме того, депутат рады уточнил, что по новому закону будет создан оперативный штаб, имеющий функции управления всеми воинскими подразделениями и который позволит в зоне военного конфликта «чётко и последовательно» руководить действиями войск.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что Киеву пора изменить формат военной операции, которую уже три года украинские силовики безуспешно проводят против ДНР и ЛНР.