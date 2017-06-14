Вильнюс, 14 июня, 2017, 17:46 — ИА Регнум. В Литве специалисты по конкурсным закупкам бьют в набат, поскольку сильно отстающее от графика использование европейских денег в ближайшее полугодие может не только не ускориться, но и полностью остановиться, пишет сегодня, 14 июня, литовское издание Lietuvos rytas. И большая часть вины за это падает на Службу конкурсных закупок. ИА REGNUM публикует перевод на русский язык статьи литовского издания:

Pixabay.com Деньги

«Литве в период 2014—2020 годов из структурных фондов ЕС выделено 8,39 млрд евро. Эти огромные инвестиции значительно ускорили рост хозяйства, но пока что только растрачивается время — уже наполовину прошел финансовый период, а страна сумела использовать только 13% выделенных ей денег. В 2017 году положение еще больше ухудшилось — в первом квартале план использования денег ЕС был выполнен всего на 4,8%, и из казны ЕС было взято всего 48 млн евро.

Чем это грозит? В первую очередь можно потерять часть денег, выделенных ЕС. Об этой угрозе предупреждает и министерство финансов. Даже было подсчитано, сколько денег может потерять страна — 146,9 млн евро. Но это составило бы только часть убытков. Инвестиции опаздывают, и бизнес не получает планируемых денег, это мешает повышать работникам зарплаты, теряются налоги. Банки уже стали размышлять, не нужно ли снижать прогнозы роста ВВП Литвы этого года.

А специалисты по конкурсным закупкам видят еще одну, может, даже более серьезную проблему, возникающую из-за опаздывающих инвестиций. Даже если Литва и успеет использовать поддержку ЕС, это было бы поспешно, потому что деньги необязательно отправились бы туда, где страна получила бы наибольшую выгоду. Может кому-то такая спешка и выгодна — ослабевает контроль, конкурс проще выиграть своим. Но Литве это будет дорого стоить.

Когда заканчиваются все сроки, все спешат быстрее использовать деньги ЕС, и бизнес завален лавиной вопросов. Работы опаздывают, качество ухудшается, а стоимость проектов растет. Кого нужно наказывать за такой саботаж с использованием денег ЕС? Как чаще всего случается в Литве, пальцем особо указывать не на кого, потому что ответственность за беспорядки — коллективная. В стране более 4 тыс. организаций, которые осуществляют конкурсные закупки, финансируемые и за счет средств ЕС. За использование этих денег несут ответственность все министерства. Минфин только координирует процесс и громко кричит, что дела идут плохо. Но все учреждения находят тысячи якобы объективных причин, почему не удается ускорить закупки. А препятствий для организации конкурсов на реализацию финансируемых ЕС проектов в ближайшее время может стать только больше.

Специалисты по конкурсным закупкам здесь в первую очередь смотрят на Службу конкурсных закупок. Якобы еще три года назад была принята директива ЕС, которая должна была упросить и сделать более прозрачными процедуры конкурсных закупок во всем сообществе. Литва почему-то долго медлила с принятием законов, с помощью которых были бы выполнены рекомендации Брюсселя.

Эти правовые акты должны были быть приняты еще год назад, и ЕС уже начал процедуры из-за нарушения директивы. Тогда Сейм выкрутился и несколько недель назад в особо срочном порядке принял поправки к закону, которые вступят в силу уже с 1 июля 2017 года.

Специалисты по конкурсным закупкам эти правовые акты называют серьезной реформой конкурсных закупок, и одобряют ее, но видят другую проблему — Литва абсолютно не готова применять эти правовые нормы, нет множества подзаконных актов, не подготовлены методики оценки квалификации, подсчета стоимости закупок и так далее.

Специалисты просто не знают, как им сейчас нужно будет работать. За это несет ответственность Служба конкурсных закупок. Которая давно знала, что Литва должна будет осуществить директиву ЕС, касающуюся конкурсных закупок, но до сих пор ничего не сделала для того, чтобы была подготовлена реформа. Это неудивительно.

В общественном пространстве служба давно представляется как охотница за нарушителями процедур конкурсных закупок. А руководители учреждения, кажется, заботятся только о том, как сообщить обществу о каком-нибудь не угодившем президенту министре, который якобы позволил растрачивать государственные средства через общественные закупки.

Самый яркий пример — так называемый скандал с золотыми ложками, когда Служба конкурсных закупок все стрелы направила на министра обороны Юозаса Олекаса, который попал в немилость к президенту, хотя возглавляемое им министерство само обнаружило нарушения и обратилось к правоохранительным органам, и возможный ущерб в размере 4 тыс. евро выглядят смешно рядом с потерянными миллионами поддержки ЕС.

Трудно избавиться от впечатления, что Служба конкурсных закупок стала своеобразным агентством по конкурсным закупкам, которое обслуживает самого важного заказчика — президентский дворец, и видит соринку в чужом глазу, а в своем бревно не замечает.

Служба конкурсных закупок, ругавшая Олекаса за золотые ложки, сами стала утопать в скандалах с золотым учениями. Эта служба тратит тысячи евро на курсы обучения за границей и в Литве, только на путевки трех работников в Германию потратила более 12 тыс. евро, а недавно специалистам Службы конкурсных закупок читал за 700 евро лекцию муж одной из коллег. Служба конкурсных закупок, контролирующая прозрачность конкурсных закупок Литвы, позволяет себе абсолютно непрозрачные покупки курсов обучения, а объявляемый ею конкурс умудрилось выиграть предприятие, которое была наказано за картельные соглашения, и договор с ним был расторгнут только после обжалования такого решения судом.

Между тем специалисты по конкурсным закупкам причитают, что не получают от Службы конкурсных закупок никаких консультаций, методических рекомендаций, как нужно будет осуществлять конкурсные закупки с 1 июля. Здесь уже возникает угроза потерять миллионы, а не какие-то несколько тысяч, вывешенные за золотые ложки, но, видимо, повседневная работа не особо заботит Службу конкурсных закупок».