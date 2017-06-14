Киров, 14 июня, 2017, 17:33 — ИА Регнум. По его словам, на прошедшем в Москве совещании заместителей председателя ЦК КПРФ в числе приоритетных вопросов обсуждалась грядущая избирательная кампания в Кировской области.

Кировский обком КПРФ Мамаев Сергей Павлинович

«После консультаций с членами президиума ЦК КПРФ, беседы с Геннадием Зюгановым было принято консолидированное решение — рекомендовать областной партийной организации выдвинуть мою кандидатуру на выборах губернатора Кировской области. Подчеркну, что эта позиция носит рекомендательный характер, а окончательное решение в соответствии с Уставом КПРФ примет конференция областного отделения КПРФ, которая состоится в конце июня», — сообщил Мамаев.

Он также уточнил, что в ходе совещания его участники изучили внутриполитическую ситуацию в Кировской области и реальный уровень поддержки «пока ещё действующего врио губернатора Игоря Васильева».

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«Пришли к выводу о необходимости выдвижения моей кандидатуры. Однако, определяющим фактором в принятии данного решения была настойчивая позиция моей команды, избирателей Кировской области, бизнес-сообщества, общественных организаций. Так, перед заседанием пленума мне звонили даже священники Православной церкви и просили меня выдвинуться в Кировской области», — заявил Мамаев.

Как сообщало ИА REGNUM, внеочередные выборы губернатора Кировской области пройдут 10 сентября 2017 года. Необходимость в проведении досрочных выборов возникла после того, как летом 2016 года губернатор Кировской области был задержан и арестован за получение взятки в особо крупном размере. До настоящего момента Белых находится в СИЗО, идет следствие.

После ареста Белых регион временно возглавил назначенный президентом РФ Владимиром Путиным глава Росреестра Игорь Васильев. Весной 2017 года он принял участие в праймериз «Единой России», ожидаемо победил и уже подал документы в облизбирком для регистрации в качестве кандидата на пост губернатора.

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По сообщениям кировских СМИ, также документы в качестве кандидатов в губернаторы в облизбирком подали командир штаба «Студенческих строительных отрядов Кировской области» Николай Барсуков, который идет от партии «Коммунисты России», и самовыдвиженец, директор «Центра правовых экспертиз и защиты прав потребителей» Антон Долгих.

Сергей Мамаев пока ждет решения конференции областного отделения КПРФ.

В 2015 году Мамаев принимал участие в выборах главы Марий Эл, где создал немало неприятных моментов для действующего на тот момент главы республики Леонида Маркелова.

В частности, Мамаев обошел Маркелова при голосовании в Йошкар-Оле и Волжске.