Махачкала, 14 июня, 2017, 18:32 — ИА Регнум. Несколько жителей Махачкалы, которые попали под программу переселения из ветхого жилья, записали видеообращение на имя президента РФ Владимира Путина. В нем говорится, что их незаконно переселяют из капитальных каменных домов в центре города в новые «дома из гипсокартона» на окраине города.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

Жильцы заявляют, что в большинстве случаев акты о признании домов ветхими составлены без участия самих граждан, комиссия не занималась обследованием дома и не ознакомила жильцов с актами обследования.

Обращение записали жители улиц Нефтеперегонная, Капиева, Эмирова, Заманова, Буйнакского, передает 14 июня корреспондент ИА REGNUM. Ранее жильцам нескольких домов удалось в суде доказать недействительность актов о признании домов аварийными. По нескольким другим искам продолжается рассмотрение. В начале июня жильцы домов по улицам Оскара и Алиева выиграли дело и во второй инстанции — Верховном суде Дагестана. Суд оставил без изменения решение Советского района Махачкалы в защиту переселенцев.

В свою очередь мэрия Махачкалы обратилась в Верховный суд Дагестана с просьбой объективно рассмотреть иски. Как говорится в обращении, в случае если судебные тяжбы будут продолжаться, есть риск срыва федеральной программы.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года несколько десятков жителей Махачкалы выходили уже на акцию протеста против программы переселения. Их принял мэр Махачкалы Муса Мусаев и посоветовал обратиться в суд. Переселяться в новые дома не хотят и жители Дербента. Тогда жители попросили поменять подрядчика, который, по словам переселенцев, не предоставлял необходимые документы.