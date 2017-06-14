Великий Новгород, 14 июня, 2017, 17:26 — ИА Регнум. Новгородстат опубликовал сегодня, 14 июня, демографический прогноз для Новгородской области, согласно которого к началу 2036 года в регионе останется 564 тысячи человек — на 47,1 тысячи или на 7,7% меньше, чем в начале 2018 года. Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, эти цифры оптимистичнее, чем в прошлогоднем прогнозе, когда региону обещали сокращение численности населения до 553 тысяч человек (или на 9,3%) уже к 2031 году.

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Новгородстат прогнозирует, что в среднем за год население Новгородской области будет сокращаться на 0,4%, при этом сельское население будет уменьшаться более высокими темпами, чем городское — в среднем, на 1,4% в год против 0,1%. Раньше предполагалось, что ежегодно область будет терять 0,7% населения ежегодно.

Новгородстат, как и ранее, прогнозирует рост продолжительности жизни населения — с 69,9 года в 2017 году до 74,4 года в 2035 году, при этом разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин постепенно уменьшится с 11,6 до 8,5 года.

Как и прежде, основным фактором сокращения численности населения называется естественная убыль — то есть превышение числа умерших над числом родившихся. По прогнозу ведомства, уже с 2017 года в области ежегодно будет рождаться менее 7 тысяч детей, с 2023 года — менее 6 тысяч. Наименьшее число родившихся планируется зарегистрировать в 2029 — 2033 годах — по 5,3 тысячи новорождённых, что будет будет обусловлено снижением численности женщин в репродуктивном возрасте (15−49 лет) — к 2036 году их число сократится до 117,7 тысячи.

Новгородстат прогнозирует сокращение ежегодной смертности с 10,5 тысячи человек в 2017 году до 10 тысяч человек к концу прогнозного периода. Однако миграционный прирост компенсирует естественную убыль только на 38,4%.

Как и в прошлые годы, Новгородстат прогнозирует старение населения региона: доля жителей в возрасте 65 лет и старше составит к началу 2036 года 22,1% от общей численности населения области против 17,3% в начале 2018 года.

Напомним, что в соответствии с международными критериями население считается старым, если доля людей в возрасте 65 лет и более во всем населении составляет 7% и выше.