Радио REGNUM: второй выпуск за 14 июня
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 14 июня, 2017, 18:00 — ИА Регнум.
- Путин: действия НАТО у границ с Россией провоцируют гонку вооружений;
- Медведева просят не нарушать права граждан Белоруссии на труд;
- Обманутые дольщики не получили страховку из-за «технической ошибки»;
- Великое переселение: Госдума приняла закон о реновации жилья в Москве;
- Власти Забайкалья не считают «своей» проблему задержки зарплат бюджетникам.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/351