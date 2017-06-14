Москва, 14 июня, 2017, 17:25 — ИА Регнум. Отказ Центробанка Белоруссии от учета российского рубля в золотовалютных резервах никак не сможет сказаться на российской экономике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июня сообщил доктор экономических наук, член экспертно-консультационного совета при Росимуществе Алексей Михеев.

Иван Шилов ИА REGNUM Белорусский флаг

Нацбанк Белоруссии сообщил, что с 1 июля перестанет вести расчет международных резервных активов по двум методикам — национальной и стандартной, установленной Международным валютным фондом. Теперь расчеты будут производиться только по методике МВФ, которая не учитывает российский рубль, а также драгоценные металлы, кроме монетарного золота. Эти активы останутся на балансе Нацбанка.

«Это формальный аспект, который влияет лишь на механизм подсчета международных резервов Центробанка Белоруссии, поэтому он никоим образом не скажется на России. Это лишь дополнительное напоминание о том, что российский рубль не признается резервной валютой по стандартам МВФ», — считает Михеев.

По его словам, называть такое решение отказом от рубля — некорректно и несвоевременно.

«ЦБ Белоруссии продолжит использовать российскую валюту для исполнения соответствующих обязательств ЦБ и правительства. Рубль также может выступать в качестве дополнительного источника пополнения золотовалютных резервов. Поэтому это не отказ от рубля», — уверен Михеев.