Мурманск, 14 июня, 2017, 18:03 — ИА Регнум. «Первые экскаваторы и бульдозеры были доставлены в трюмах сухогруза «Александр Суворов», — сообщил Хмельницкий. — В начале июня текущего года обработка судов с грузами арктического назначения в Мурманском морском торговом порту значительно активизировалась. Несколькими днями ранее на причале № 8 мурманские портовики произвели погрузку 90 тонн генерального груза на дизель-электрический ледокол «Владимир Игнатюк». Судно отправилось к архипелагу «Земля Франца-Иосифа», чтобы доставить строителям арктического аэродрома запасные части, расходные материалы, технику и оборудование».

Yamallng Ямал СПГ

Напомним, арктический порт Сабетта и завод «Ямал СПГ» — это приоритетные проекты по созданию в России центра по производству сжиженного природного газа мощностью 18 млн тонн в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения на полуострове Ямал. Ранее на совещании в Мурманске министр транспорта России Максим Соколов сообщил, что уже сегодня арктический порт Сабетта функционирует в штатном режиме и готов обслуживать перевалку грузов и приём газовозов ледового класса. Крупнейший из них — танкер-газовоз «Кристоф де Маржери» впервые пришёл в Сабетту в конце марта 2017 года.

Добавим, площадь центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в селе Белокаменка Мурманской области составит более 150 га. Общая стоимость проекта, по уточнённым данным компании «Новатэк», составит 50 млрд рублей. В составе центра предусмотрены производственные мощности для изготовления металлоконструкций и модулей технологических линий, два уникальных по размеру сухих дока, а также вахтовый городок.