Вильнюс, 14 июня, 2017, 17:09 — ИА Регнум. Половина жителей Литвы уверены, что за последние 5 лет уровень коррупции в стране вырос, 80% жителей полагают, что страна неправильно борется с коррупцией. Такие результаты показал опрос, проведенный компанией по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai 26 апреля-7 мая, сообщили ИА REGNUM сегодня, 14 июня, в Baltijos tyrimai.

Picserver.org Коррупция

Мнения, что уровень политической коррупции в стране за последние 5 лет вырос, придерживается почти половина жителей — 48%, 37% уверены, что ситуация не меняется, и 10% считают, что уровень политической коррупции в последнее время снизился.

На повышение уровня политической коррупции чаще указывали мужчины, молодежь до 30 лет, жители старше 50 лет, жители небольших городов и деревень, жители со средним, профессиональным или средним специальным образованием, рабочий класс, фермеры, пенсионеры.

80% опрошенных считают, что Литва неправильно борется с политической коррупцией. Такого мнения чаще придерживается мужчины, жители небольших городов, жители со средним образованием, недовольные демократией (87%) и не доверяющие Литовскому государству (86%).

13% респондентов думают, что страна правильно борется с политической коррупцией. Такое мнения чаще высказывали женщины, жители крупных городов, жители с высшим образованием, руководители и те, кто считает, что дела Литвы идут в лучшую сторону.

Борьбу с политически коррупцией лучше других оценивают избиратели, поддерживающие Союз крестьян и зеленых (19%), социал-демократов (18%) и либералов (17%). Еще у 7% не было мнения на этот счет.

Опрос проводился как часть Национального Барометра Литвы. Всего были опрошены 1018 жители Литвы в возрасте от 18 лет и старше. Погрешность исследования не превышает 3%.