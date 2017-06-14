Вашингтон, 14 июня, 2017, 18:27 — ИА Регнум. Американские военные перебазировали из Иордании на юг Сирии высокомобильную ракетно-артиллерийскую систему HIMARS, сообщает телеканал CNN, ссылаясь сразу на несколько источников в Пентагоне.

Defenselink.mil Ракетно-артиллерийская система HIMARS

Уточняется, что указанная система, способная поражать цели на расстоянии до 300 км, уже размещена на американской военной базе в сирийском районе Ат-Танф.

Ранее американские военные применяли систему HIMARS с территории Иордании и Турции. Ракетно-артиллерийская система использовалась для огневой поддержки отрядам сирийской оппозиции, заявляющим, что они воюют против боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Стоит отметить, что одновременно телеканал CNN сообщил об успешной атаке американского истребителя F-15E на иранский БПЛА Shahed 129, в результате которой аппарат был сбит районе военной базы в Ат-Танф.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня представитель ООН по расследованию военных преступлений Пауло Пинхейро заявил, что воздушные удары коалиции, возглавляемой США, приводят к «ужасающим жертвам среди мирных граждан» в Сирии.