Места под рекламу на остановках в Ярославле отдадут за 200 рублей в год
Ярославль, 14 июня, 2017, 16:55 — ИА Регнум. В Ярославле навесы на остановках общественного транспорта установят компании, желающие разместить там наружную рекламу. Соответствующий пакет документов принял муниципалитет Ярославля по предложению мэрии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Ранее навесы на многих остановках были устроены за счет размещения там торговых киосков. Однако после требования мэрии заменить все старые павильоны на новые, предприниматели демонтировали киоски вместе с навесами, что вызвало шквал жалоб людей.
Теперь роль благоустроителей остановок решено отдать рекламному бизнесу. Муниципалитет добавил в схему размещения наружной рекламы 250 мест на остановках, при этом было внесено изменение в решение муниципалитета «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью», позволяющее разыгрывать места под наружную рекламу не только на аукционах, но и на конкурсах. Это означает, что определяющим в таких аукционах будет не цена, а другие условия, в данном случае — благоустройство остановок. Кроме того, значительна снижена минимальная цена, за которую город будет получать деньги от рекламодателей. В случае рекламы на остановках она составит 200 рублей в год (ранее было 25 тысяч). При этом договоры будут заключаться сроком до 10 лет.
Такую дешевизну заместитель мэра Ярославля Алексей Торопов объяснил социальными затратами рекламного бизнеса.
«Стоимость одного навеса — 300 тысяч рублей. Плюс содержание территории. Затраты на содержание этих объектов превысят возможную прибыль предпринимателей», — сказал Алексей Торопов.
По словам заместителя мэра, заинтересованность в размещении рекламы на остановках и благоустройстве остановок проявляют не только рекламные фирмы (ранее мэр Владимир Слепцов заявлял о договоренности с агентством «Два Слона» депутата муниципалитета Дмитрия Кузьмина), но и такие федеральные компании как МТС и «Пятерочка».