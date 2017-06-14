Ярославль, 14 июня, 2017, 16:55 — ИА Регнум. В Ярославле навесы на остановках общественного транспорта установят компании, желающие разместить там наружную рекламу. Соответствующий пакет документов принял муниципалитет Ярославля по предложению мэрии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Остановка в Ярославле

Ранее навесы на многих остановках были устроены за счет размещения там торговых киосков. Однако после требования мэрии заменить все старые павильоны на новые, предприниматели демонтировали киоски вместе с навесами, что вызвало шквал жалоб людей.

Теперь роль благоустроителей остановок решено отдать рекламному бизнесу. Муниципалитет добавил в схему размещения наружной рекламы 250 мест на остановках, при этом было внесено изменение в решение муниципалитета «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью», позволяющее разыгрывать места под наружную рекламу не только на аукционах, но и на конкурсах. Это означает, что определяющим в таких аукционах будет не цена, а другие условия, в данном случае — благоустройство остановок. Кроме того, значительна снижена минимальная цена, за которую город будет получать деньги от рекламодателей. В случае рекламы на остановках она составит 200 рублей в год (ранее было 25 тысяч). При этом договоры будут заключаться сроком до 10 лет.

Такую дешевизну заместитель мэра Ярославля Алексей Торопов объяснил социальными затратами рекламного бизнеса.

«Стоимость одного навеса — 300 тысяч рублей. Плюс содержание территории. Затраты на содержание этих объектов превысят возможную прибыль предпринимателей», — сказал Алексей Торопов.

По словам заместителя мэра, заинтересованность в размещении рекламы на остановках и благоустройстве остановок проявляют не только рекламные фирмы (ранее мэр Владимир Слепцов заявлял о договоренности с агентством «Два Слона» депутата муниципалитета Дмитрия Кузьмина), но и такие федеральные компании как МТС и «Пятерочка».