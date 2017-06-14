Москва, 14 июня, 2017, 16:46 — ИА Регнум. Песков посетовал, что гражданам порой проще обратиться к главе государства в ходе прямой линии, нежели добиться ответа от чиновников в регионах.

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

Он отметил, что большинство обращений и жалоб в ходе прямой линии связаны с житейскими вопросами, решать которые должны местные власти.

«Такие обращения, конечно, смотреть и читать весьма больно», — признался Песков.

В качестве примера глава пресс-службы привел просьбу жителей Самарской области из села Черновка запустить дополнительный автобус по выходным дням.

Жители села Долоцкое Вологодской области просят построить новую школу взамен сгоревшей в 2012 году.

Жители деревни Чёрная Грязь Московской области просят отремонтировать дорогу и ликвидировать несанкционированную свалку.

Напомним, «Прямая линия с Владимиром Путиным» пройдёт 15 июня с 12:00 по московскому времени.