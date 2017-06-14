Чебоксары, 14 июня, 2017, 16:36 — ИА Регнум. В последний раз с таким опозданием лето в республике пришло в 2008 году — во время суперлуния, максимальная фаза которого пришлась тогда на начало июня. Поэтому не исключено, что спустя 9 лет в погоде произойдут и другие повторения. Например, неустойчивая погода в Чувашии может продлиться до конца июня.

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По прогнозам, в ближайшее время, 16−17 июня, ожидается короткое похолодание с осадками. В это время погоду в Чувашии будет определять петля окклюзии малоподвижного циклона Карл. Это одна из самых осадкоемких частей циклона. Поэтому в случае установления облачной погоды с обложными дождями днем 16 июня может быть не выше +12 градусов тепла.

В выходные дни, 17−18 июня, погода должна улучшиться. Осадки будут носить локальный характер, в дневные часы — с высокой вероятностью грозы. В понедельник, 19 июня, местами возможен град. По прогнозам, всередине следующей недели заметно потеплеет до +22…+27 градусов тепла.

Синоптик-любитель отмечает, что любителям пляжного отдыха «остается только посочувствовать». Азорский антициклон Барбара, который мог бы принести жаркую солнечную погоду, не может пробиться к берегам Волги. По расчётам, компенсация за холодное начало лета наступит в августе, когда произойдут сразу два затмения — солнечное и лунное.