Киров, 14 июня, 2017, 16:31 — ИА Регнум. В Кировской области из общего количества плательщиков, выплачивающих заработную плату (около 21 тысячи) почти каждый второй выплачивает ее ниже прожиточного минимума, а одна треть — ниже минимального размера оплаты труда. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении УФНС.

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По данным налоговой службы, в I квартале 2017 года сумма начисленных доходов физических лиц составила 31 млрд 055 млн рублей (рост к аналогичному периоду предыдущего года составил +3%). С этой суммы исчислено налога на доходы физических лиц 3 млрд 833 млн рублей (рост также составил +3%).

По страховым взносам сумма начисленных выплат и вознаграждений в пользу физических лиц в I квартале 2017 года составила 24 млрд 640 млн рублей/

В отношении налогоплательщиков, выплачивающих низкую заработную плату, будет продолжено проведение мероприятий налогового контроля, направленных на ее легализацию.

По данным регионального управления Росстата, в 2016 году реальные доходы населения Кировской области упали почти на 11%.

В то же время по итогам первого квартала 2017 года денежные доходы, полученные населением области, в январе — марте 2017 года составили 75,8 млрд. рублей, в расчете на душу населения — 19 566 рублей в среднем за месяц, что на 2,8 процента больше, чем в январе — марте 2016 года. При этом реальные денежные доходы уменьшились на 1% процент по сравнению с АППГ.

Денежные расходы и сбережения сложились в расчете на душу населения составили 19 354 рубля в среднем за месяц, что на 3,2% больше, чем в январе — марте 2016 года.

Прожиточный минимум по итогам I квартала 2017 года составил в Кировской области 9276 рублей.