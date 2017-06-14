Тбилиси, 14 июня, 2017, 18:22 — ИА Регнум. Лидер «Демократического движения» и бывший соратник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по «розовой революции» Нино Бурджанадзе сегодня прогнозирует в стране новую революцию.

gipajournos Нино Бурджанадзе

Об этом говорится в комментарии Бурджанадзе, размещенном на официальном сайте её партии. Она обращается к нынешним властям и подчеркивает, что именно они своими действиями ведут страну к очередной революции.

«Эта революция, к сожалению, обязательно случится. С учетом миллиардов Бидзины Иванишвили, она, наверное, затянется во времени, но если так продолжится, то произойдет без всякой причины», — предупредила Нино Бурджанадзе нынешнее правительство.

Она пояснила, что когда в стране выборы теряют смысл и народ чувствует, что никак не может устранить эту власть, он начинает искать другие пути, которые и приводят к революции.

«И это будет полная катастрофа для нашей страны», — подчеркнула Нино Бурджанадзе.