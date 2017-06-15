Москва, 15 июня, 2017, 07:58 — ИА Регнум. Сегодня, 15 июня, в российских школах участники ЕГЭ будут сдавать иностранные языки устную часть. Экзамен продлится два дня (15−16 июня), сообщили в Рособрнадзоре.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

ЕГЭ по иностранному языку проводится по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам. Раздел «Говорение» был введен в ЕГЭ по иностранным языкам с 2015 года.

Решение сдавать устную часть экзамена участник принимает добровольно, но получить высокий балл он может только совокупно за письменную (оценивается до 80 баллов) и устную части (до 20 баллов).

Заявления на сдачу устной части ЕГЭ по английскому языку в оба предусмотренных расписанием дня подали около 76,5 тыс. участников. Немецкий язык намерены сдавать около 2 тыс. участников, французский — около 1 тыс., испанский — около 200 участников.

Письменную часть ЕГЭ по иностранному языку участники экзамена сдавали 13 июня.

За ходом экзамена в регионах России будут следить общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора.

Следующими экзаменами в основной период сдачи станут предметы — химия и история. ИХ выпускники будут сдавать 19 июня.

Затем с 20 июня по 1 июля начнутся резервные дни для сдачи ЕГЭ. В день организуется не один экзамен, поэтому возможна ситуация совпадения двух выбранных дисциплин по выбору. Для этого министерством установлены резервные дни ЕГЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, основной период ЕГЭ-2017 проходит с 29 мая 2017 года по 1 июля. В экзаменах планируют принять участие около 703 тысяч человек, из них около 617 тысяч человек — выпускники текущего года. Экзамены пройдут во всех субъектах РФ, а также в 52 странах за рубежом.

Напомним, досрочный период сдачи ЕГЭ проходил с 23 марта по 14 апреля.

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