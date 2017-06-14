Тбилиси, 14 июня, 2017, 16:28 — ИА Регнум. Вслед за США спецоперации по задержанию криминальных авторитетов, уроженцев Грузии — членов так называемой «русской мафии», ожидаются и в Европе, пишет грузинское издание «Версия», откликаясь на факт ареста в США 15 грузинских «воров в законе». Главным среди них автор статьи называет Раждена Шулая, который, по информации издания, был не только главарем грузинской банды в США, решал там все, распоряжался деньгами и издавал приказы, но и из-за океана контролировал грузинские тюрьмы и согласовывал вопросы назначения «наседок».

Publicdomainpictures.net Наручники

Автор отмечает, что рост грузинских преступников в США и странах Европы стал заметен после того, как в России была объявлена борьба с организованной преступностью.

«После принятого высшими должностными лицами России решения, предусматривающего объявление борьбы с преступностью и так называемыми «ворами в законе» в больших городах, представители «черного мира» бегут из самого большого в мире государства; более того, в России по численности было больше всего «воров в законе», и их число с каждым днем сокращается, так как российская сторона экстрадирует даже вышедших из тюрьмы воров. Им легко аннулируют приобретенное много лет назад российское гражданство и затем возвращают на историческую родину или в такую страну, где проблем с их приемом нет», — пишет автор и отмечает, что при выборе страны, в которую отправляют экстрадируемого преступника, все решают «большие деньги», так как адвокаты с помощью крупных сумм легко «зашивают» чиновников из разных стран.

Именно таким путем, как отмечается в статье, и попадают криминальные авторитеты из России в США и страны Европы. В Соединенных Штатах уже начали принимать против них соответствующие меры и ожидается, что аналогичные спецоперации будут проводить и страны Европы, пишет автор.