Кострома, 14 июня, 2017, 16:25 — ИА Регнум. В Костромской области муниципалитеты, показавшие прирост по налогам в прошлом году, могут получить денежную поддержку — об этом сегодня, 14 июня, сообщила пресс-служба губернатора. Помощь осуществляется в рамках законопроекта о фонде стимулирования.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Получить субсидию могут районы, активно работающие над базой доходов и не имеющие долгов по выплате зарплат. На эти цели в 2017 году планируется потратить 67 млн. рублей. При этом, доход местных муниципалитетов за прошлый год возрос на 15,5%, и составил 13,7 млрд. рублей.

В числе самых успешных районов — Сусанинский, Антроповский, и Межевской, они ежегодно увеличивают свой экономический потенциал. Противоположная ситуация сложилась в Шарье, Волгореченске, Буйском и Кологривском районах.

ИА REGNUM напоминает, что ранее губернатор Сергей Ситников раскритиковал работу руководителей Галича и Мантурово — Сергея Синицкого и Михаила Блинова за медленную реализациию программы по развитию моногородов. В частности, Мантурово обеспечивает себя денежными ресурсами всего лишь на 20%. Больше всего поступлений в бюджеты идет от налога на доходы физ. лиц — 9%, акцизы — 43,8%, ненелоговые доходы — 8,9%. Вместе с этим на 16,3% снизились поступления по земельному налогу, вмененному доходу — 7,7%, и доходам от использования муниципального имущества — 8,5%.