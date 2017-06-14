Рига, 14 июня, 2017, 16:19 — ИА Регнум. Вклад Люксембурга в присутствие НАТО в Литве является мощным сигналом, свидетельствующим о единстве блока, заявил 13 июня на встрече с президентом палаты депутатов Люксембурга Марсу ди Бартоломео президент Латвии Раймондс Вейонис, сообщает LETA.

Nicolas Raymond НАТО

Во время встречи президент Латвии отметил, что 2017 год является знаменательным в истории двусторонних отношений, так как в этом году отмечается 25-летие со дня восстановления дипломатических отношений между двумя странами. Кроме того, 95 лет назад Люксембург признал Латвию «де юре».

Вейонис особо отметил, что, принимая во внимание ситуацию с безопасностью в Европе и за ее пределами, странам ЕС следует больше вкладывать в свою безопасность.

Напомним, армия Люксембурга насчитывает 900 человек.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, оборонный бюджет Латвии является одним из самых быстро растущих в мире. Так, в 2017 году он составляет 449,57 млн евро или 1,7% ВВП. В 2017 году планируется выделить на оборону 4,9 цента из 1 евро, уплаченного в налогах, говорится в исследовании аналитической компании IHS Markit, опубликованном в октябре 2016 года.

Напомним, несмотря на сложное экономическое положение, критическую ситуацию в сфере здравоохранения и образования, резкое сокращение населения за счет миграции и высокой смертности, Латвия взяла курс на милитаризацию страны. Так правительство намерено увеличить финансирование военной сферы — в 2017 году до 1,7% от ВВП, в 2018 году до 2%, что является минимальным требованием со стороны НАТО.