Чебоксары, 14 июня, 2017, 16:16 — ИА Регнум. Авария произошла сегодня, 14 июня, около 14:00 часов при въезде в столицу республики. Недалеко от остановки общественного транспорта «Типсирма» грузовой автомобиль въехал в колонну велосипедистов. По предварительным данным полиции, водитель фуры не заметил движущихся по обочине велотуристов. В результате столкновения трое из семи человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. В полиции отмечают, что водитель был трезв.

21.мвд.рф ДТП в Чувашии: три велосипедиста получили ранения

Движение на месте аварии регулируют автоинспекторы. Проводится проверка всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, что ранее крупная авария произошла 13 мая в Чебоксарском районе на участке автодороги «Кугеси-Атлашево-Новочебоксарск». Здесь столкнулись четыре легковые автомашины. Медицинская понадобилась шестерым пассажирам.

По данным МВД по Чувашии, в республике в I квартале 2017 года зарегистрировано 279 дорожно-транспортных происшествий, что на 5,7% ниже аналогичного прошлогоднего периода. В результате ДТП 34 человека погибли (снижение на 2,9%), 341 был ранен (снижение на 14,5%) были ранены.