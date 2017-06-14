Омск, 14 июня, 2017, 16:15 — ИА Регнум. В Омске комиссия по выборам мэра сегодня, 14 июня, назначила дату новой процедуры избрания градоначальника. Об этом ИА REGNUM сообщили в горсовете. Также 14 июня горсовет назначил дату выборов депутатов.

Герб Омска

По словам председателя комиссии по отбору кандидатур на должность мэра Сергея Тодорова, назначение даты и сроков новой процедуры избрания главы города «предваряла большая работа по анализу первого выборного сценария». Тодоров заверил, что первую попытку «всесторонне рассмотрели» и «неоднократно обсудили».

«Дополнительный период был необходим. Это была плодотворная работа, были консультации на разных уровнях, предложения. На нас смотрит и учится вся страна. Второй конкурс будет более серьезным. Мы увидели, что нет необходимости торопиться. Наша цель не допустить политических игр, мы отстаиваем интерес общего результата, населения, города», — подчеркнул он.

Первый этап конкурса, предусматривающий приём документов, состоится со 2 по 31 октября. Второй этап — регистрация кандидатов — с 3 ноября. И, наконец, третий этап (собеседование с кандидатами) запланирован на 17 ноября 2017 года. Уже после третьего этапа точную дату выборов определит горсовет.

В муниципальном парламенте уточнили, что «комиссия учла предыдущий опыт проведения конкурса». Тогда не все кандидаты смогли за 20 дней собрать необходимые для участия документы. Этот срок продлен до 30 дней.

Что касается даты выборов депутатов горсовета шестого созыва, здесь интриги нет. Выборы состоятся 10 сентября 2017 года — в единый день голосования. Омичи проголосуют за 40 представителей нового созыва: 20 депутатов выберут по партийным спискам и 20 — по одномандатным округам.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, полномочия действующего мэра Омска Вячеслава Двораковского завершаются в июле 2017 года. Он выиграл выборы градоначальника в 2012 году, набрав 49,35% голосов избирателей при явке чуть более 16%.

В 2015 году в Омской области прямые выборы мэров были отменены. Поэтому следующего градоначальника выберут депутаты горсовета. И учитывая то, что выборы в муниципальный парламент состоятся в сентябре, выбор градоначальника предстоит сделать депутатам нового созыва. Двораковский ранее заявил, что не будет претендовать на эту должность.

Между тем первая попытка выборов мэра Омска «по-новому» оказалась провальной. Городской совет в апреле 2017 года принял постановление о признании выборов несостоявшимися. Это произошло в связи с тем, что оба допущенных до выборов кандидата — министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов и предприниматель Андрей Ерошевич — сняли свои кандидатуры.

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При этом Тодоров, комментируя ситуацию, заявил, что прошедший конкурс «состоялся в строгом соответствии» с решением городского совета. А с 13 марта по 14 апреля омичи наблюдали «пилотный сценарий выборов, выявивший точки роста, над которыми еще предстоит работать».

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