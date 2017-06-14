Воронеж, 14 июня, 2017, 16:14 — ИА Регнум. Проект арт-объекта «Царь-рыба» согласован управлением главного архитектора Воронежа. В администрации города утверждают, что после реконструкции объект, установленный в марте на улице Карла Маркса и вызвавший массу споров как среди специалистов, так и среди простых горожан, «станет более безопасным для жителей».

Анна Кумицкая ИА REGNUM Вот так «Царь-рыба» выглядела в марте

Тогда рыбу было решено реконструировать: сначала работы должны были завершить к середине мая, затем срок продлили до июня. Как сообщили «Вести-Воронеж», в итоге владельцы приняли решение согласовать новый проект «царь-рыбы».

О том, что работы по реконструкции близки к окончанию, «остались последние детали», сообщило со ссылкой на мэрию РИА «Воронеж». Правда, когда точно будет завершена реконструкция, не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, «Царь-рыбу», 300 килограммовую алюминиевую конструкцию высотой три метра и длиною в шесть, установила у дома №94 по улице Карла Маркса — знаменитого «дома-гармошки», построенного по проекту архитектора Николая Троицкого, — местная предпринимательница в качестве оформления входной группы в свой магазин, расположенный в подвале жилого дома, и «подарка» городу.

В мэрии тогда подтвердили, что разрешение на установку «рыбы» действительно было выдано. Однако, как тогда заявил журналистам мэр Александр Гусев, установленная скульптура существенно отличалась от проекта, который согласовали в администрации.

Появление «царь-рыбы» в центре города вызвало оживленную дискуссию — как в социальных сетях, так и на страницах местных СМИ. Кто-то — например, воронежский скульптор Максим Дикунов — поддержал идею арт-объекта. Другие же высказали недоумение по поводу такого «дооформления» дома, построенного по проекту известного архитектора и являющегося знаковым для города.