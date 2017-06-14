Москва, 14 июня, 2017, 16:13 — ИА Регнум. Цены на нефть днем в среду заметно падают. Вчерашний отчет Американского института нефти мало кого обрадовал, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Matthew H. Platt Нефтепровод Кистоун

«В документе говорится о росте запасов и самой нефти, и бензина. Показатели запасов дистиллятов немного сократились, но на общую тональность релиза это не повлияло. Сегодня на рынке ждут обновленного отчета Минэнерго — если и здесь будут видны признаки новой волны роста запасов черного золота, баррель рухнет», — считает она.

«Международное энергетическое агентство объявило о пересмотре прогнозов по нефтедобыче в США в 2017 году на повышение. Предполагается, что средняя выкачка составит 13,1 млн баррелей в сутки (+90 тыс. баррелей по сравнению с предыдущей оценкой). В том же документе указывается, что в мае Ливия качала по 800 тыс баррелей в день, что является максимальной отметкой за три года», — привела цифры эксперт.

«Ко всему прочему, наблюдатели МЭА указывают, что к концу сделки ОПЕК+ мировые запасы нефти не упадут к нужным уровням — это само по себе делает все соглашения бессмысленными» — отметила Бодрова.

«Рынок слишком долго уповал на ОПЕК, но сейчас видит, что чуда не случилось и не случится. Если США будут продолжать качать нефть с повышением показателей, стоимость барреля сохранится под давлением на фоне низкого спроса. 14 июня к вечеру «бочка» североморской нефти может подешеветь до $47,50−47,80», — полагает эксперт.

Добавим, 14 июня днем баррель Brent торгуется по $48,26 (-0,95%) на фоне ожидания вечерней публикации отчета Минэнерго по запасам сырья. «Бочка» легкой нефти WTI стоит $45,89 (-1,3%).

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