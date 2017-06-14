Москва, 14 июня, 2017, 16:06 — ИА Регнум. Рубль в середине недели топчется на месте в парах с иностранными валютами. Расстановка сил не меняется уже который день, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

«Инвесторы удивительно спокойны перед лицом того, с чем рублю предстоит столкнуться уже в ближайшее время. Повышение процентной ставки ФРС почти одновременно с понижением ключевой ставки ЦБ РФ сделает carry trade невыгодным, и деньги спекулянтов уйдут туда, откуда пришли», — считает эксперт.

«Менее интересными станут и вложения в российский долг. Все это по времени накладывается на повышенный спрос на валюту со стороны крупных игроков: «Роснефть», например, закрывает сделку по покупке египетских активов, для этого ей требуется иностранная валюта», — пояснила Бодрова.

Помимо прочего, по ее мнению, «не стоит забывать, что на внутреннем рынке ликвидности в той или иной мере присутствует Минфин с покупками доллара. На подобном фоне в иных условиях рубль давно бы отправился в нокаут, но сейчас стоит и почти не шевелится».

«Уже в ближайшие сутки доллар США может укрепиться до 57,50−58,50 рубля, а в краткосрочной перспективе — отправится в область 60 рублей», — полагает эксперт.

Добавим, 14 июня днем доллар США стоит 57,05 рубля (+0,1%). Евро торгуется по 63,93 рубля (+0,07%). Официальные курсы ЦБ РФ на 15 июня составляют 57,03 рубля за американскую валюту и 63,94 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 13 и 17 копеек соответственно.

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