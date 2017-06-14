Ставрополь, 14 июня, 2017, 16:08 — ИА Регнум. В Ставропольском крае материальную помощь и компенсации после паводка в мае 2017 года получили около 12 тыс. ставропольцев. В регионе полным ходом идет оценка ущерба от паводка и оценка пригодности для проживания пострадавших домов.

26.mchs.gov.ru Аварийно-спасательные работы в зоне паводка

Более двух недель оценочные комиссии в пострадавших 28 населенных пунктах региона ходят по подтопленным домам и оценивают сумму ущерба. Власти перестали устраивать темпы работы по подготовке документов для выплаты компенсаций за частично и полностью утраченное имущество.

«Меня перестали устраивать темпы выплат по 50 и 100 тысяч рублей. Критерии оценки ущерба должны быть просты: зашла вода в дом — полная утрата имущества, не зашла, но затопила подвалы, хозяйственные постройки — частичная утрата имущества», — процитировали ИА REGNUM в пресс-службе губернатора слова главы региона Владимира Владимирова на заседании регионального правительства.

Владимиров потребовал, чтобы к 19 июня половина выплат за утрату имущества была произведена.

Жители края, пострадавшие от «большой воды», получают единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей, компенсации за частично утраченное имущество — 50 тысяч рублей, за полностью утраченное имущество — 100 тысяч рублей.

Средств в региональном бюджете на эти цели недостаточно, поэтому за счет дополнительных доходов резервный фонд был увеличен на 750 млн рублей и составил 810 млн рублей.

Правительство России приняло решение о выделении Ставрополью на эти цели еще 937 миллионов рублей, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Вместе с тем, растет и размер ущерба от паводка. На сегодня, по предварительной оценке, он составляет 2,6 млрд рублей. Поэтому работа с правительством России будет продолжена. Власти края вновь рассчитывают на помощь федерального центра.

Отметим, что в крае также идёт оценка пригодности для проживания пострадавших домов. По её итогам будет определяться количество выделяемых государственных жилищных сертификатов.

Напомним, паводок на Ставрополье начался 24 мая. С этого дня в регионе введен режим ЧС, который не снят по сей день. Водой залило дома в 28 поселениях. В настоящее время ситуация с уровнем воды в реках стабилизировалась, но угроза паводка в крае сохраняется.

14 июня в очередной раз региональное управление МЧС распространило штормовое предупреждение. Из-за непрекращающихся ливней в сочетании с грозой, градом, шквалистым ветром до 20 м/с 14 июня и 15 июня на территории края вновь растет угроза подтоплений низинных частей местности в населенных пунктах дождевым стоком, нарушений в работе дренажных систем, увеличения количества автоаварий.