Ярославль, 14 июня, 2017, 16:00 — ИА Регнум. В Ярославле 20 июня состоится запуск Хуадянь-Тенинской ТЭЦ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ОАО «ТГК-2».

Yarregion.ru Макет Хуадянь-Тенинской ТЭЦ

Реализация проекта строительства Хуадянь-Тенинской ТЭЦ началась в сентябре 2011 года. Проект был одобрен в ходе встреч Президента РФ и Председателя Китайской Народной Республики в 2010 и 2011 годах. В декабре 2014 года он получил статус приоритетного проекта Ярославской области. Общая стоимость строительства — порядка 20 млрд рублей.

Строительство Хуадянь-Тенинской ТЭЦ в Ярославле — совместный проект ТГК-2 и китайской компании China Huadian Corporation, реализуемый с целью поставки энергоресурса на оптовый рынок. Проект мощностью 450 МВт реализуется с 2012 года, 75% стоимости проекта в 20 млрд рублей закрыл китайский банк ICBC. Компания уже несколько раз переносила сроки ввода объекта в эксплуатацию.

В конце прошлого года Ростехнадзор выявил около 500 нарушений, связанных с отклонениями от утвержденного Главгосэкспертизой проекта. Претензии касаются промышленной безопасности, отсутствия документации на некоторое оборудование, безопасности газораспределительных сетей. Они были устранены и ТЭЦ готова к работе.

«В нашем регионе дефицит электроэнергии находился на уровне 40−50%. Мы покупали энергию из Тверской и Костромской области. Благодаря вводу новой ТЭЦ мы сокращаем дефицит электроэнергии до 5−15%, а в теплое время года мы будем обеспечены полностью и даже сможем продавать электроэнергию в другие регионы», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель генерального директора ОАО «ТГК-2» Андрей Саталов.

Основным оборудованием станции будут: 2 газовые турбины ГТЭ-160, 2 турбогенератора, 1 паровая турбина производства, 1 турбогенератор, 3 блочных трансформатора и 2 котла-утилизатора П-144. Основным видом топлива является природный газ. Парогазовые технологии должны поднять КПД до 51,5% против 40% у электростанций паросилового цикла аналогичной мощности. Предполагается, что также будут достигнуты 25% экономия топлива и 30% снижение объёмов выбросов в атмосферу, а загрязнённые стоки практически исчезнут.