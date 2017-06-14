Тула, 14 июня, 2017, 16:02 — ИА Регнум. Руководство тульского «Арсенала» предложило занять пост главного тренера команды бывшему спортивному директору «ПСЖ» Патрику Клюйверту, однако тот ответил отказом. Об этом 14 июня сообщает издание De Telegraaf.

Commons.wikimedia.org Патрик Клюйверт

По информации издания, «канониры» предлагали голландцу выгодный контракт, но он поблагодарил руководство клуба и вежливо отказал. Отмечается, что 40-летний специалист рассматривает несколько предложений от других клубов.

На протяжении своей тренерской карьеры Клюйверт работал в «АЗ Алкмаар», клубе «НЕК Неймеген», молодёжной команде «Твенте», сборной Нидерландов, Кюрасао и молодёжной команде «Аякса».

Напомним, пост главного тренера тульского «Арсенала» оказался вакантным после того, как Сергей Кирьяков покинул команду в связи с окончанием контракта в конце мая.

Под его руководством «Арсенал» занял 14-е место в турнирной таблице, но сумел сохранить прописку в Премьер-Лиге благодаря победе в стыковых матчах против красноярского «Енисея».

Ранее сообщалось, что кандидатами на пост главного тренера туляков являются Рашид Рахимов, Миодраг Божович, Дмитрий Аленичев, а также Валерий Карпин.