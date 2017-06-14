Ярославль, 14 июня, 2017, 15:56 — ИА Регнум. 14 июня мэр Ярославля Владимир Слепцов отчитался о своей работе и работе мэрии города в 2016 году. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Владимир Слепцов

В своем докладе Слепцов рассказал, что экономическая ситуация в городе остается благоприятной, растет уровень промышленного производства, увеличиваются доходы бюджета, снижается безработица. Выросло количество введенного в строй жилья, растет население города.

Между тем бюджет города продолжает испытывать серьезные проблемы, долг города составил на 1 января 2017 года 5,9 млрд рублей (собственные доходы — около 8 млрд), только на его обслуживание ежегодно тратится 700 млн.

При этом мэрии удалось ввести в строй три новых детских сада, расселить из ветхого и аварийного жилья 1,5 тыс. человек, отремонтировать 15,5 и построить 1,3 км дорог. Слепцов подчеркнул, что большая часть планов города связана с сотрудничеством с правительством области и губернатором, участиес в областных и федеральных программах.

Большинство выступавших депутатов удовлетворились отчетом мэра.

«Я вижу, какие высочайшие стандарты заданы вашей командой. Я восхищен», — сказал депутат муниципалитета Дмитрий Кузьмин.

«Я поддерживаю положительную оценку вашей деятельности», — сказал депутат Владимир Ермолин.

«Думаю, что все ярославцы видят, что вы и ваша команда добились больших успехов», — сказал депутат Константин Шлапак.

Между тем проект решения муниципалитета не предусматривал оценку деятельности мэра. С этим у предшественников Слепцова были проблемы: мэр Евгений Урлашов получил оценку «неуд» за работу в 2012 году, хотя так же, как и Слепцов, работал неполный год — с мая по декабрь. Владимир Слепцов был назначен в сентябре 2016-го. Работу непосредственного предшественника Слепцова Алексея Малютина в 2015 году удалось признать удовлетворительной лишь со второй попытки, путем переголосования. На этот раз депутаты решили просто принять отчет к сведению.

Критики мэрии и мэра не прозвучало. Вопросы касались конкретных проблем: строительства новых школ в микрорайоне «Сокол» и на Красном Перекопе, присоединения Пятовского к Ленинскому району, состояния городских дорог, безбарьерной среды.

Все вопросы депутаты не успели задать, так как мэр торопился на заседание правительства области. После завершения отчета ряд депутатов покинули зал заседаний, отчего к полудню пропал кворум, и пришлось объявлять перерыв. Сотрудники аппарата успели вернуть нескольких депутатов в зал заседаний, после чего работа муниципалитета продолжилась.