Луганск, 14 июня, 2017, 15:56 — ИА Регнум. К новой попытке прорвать оборону войск Луганской Народной Республики (ЛНР) готовятся ВСУ, заявил 14 июня официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, сообщает Луганский информационный центр.

Mil.gov.ua Солдаты ВСУ

По его словам, украинские войска начали стягивание техники и вооружения к линии фронта, а также усилили проведение мероприятий радиотехнической разведки и деятельность диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в серой зоне и возле линии соприкосновения.

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Марочко отметил, что в район населенного пункта Крымское были подтянуты три единицы самоходных артиллерийских установок САУ 2С1 «Гвоздика», пять танков Т-64, восемь БМП-1 и два топливозаправщика.

«По информации нашей разведки, киевские силовики проводят подготовку к наступательным действиям и готовятся к новой «активной фазе» вооруженного конфликта», — сказал подполковник.

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Напомним, 7 июня украинские войска пытались прорвать оборону войск ЛНР в районе села Желобок. В результате ВСУ потеряли убитыми 11 солдат, еще 18 военнослужащих были травмированы, в войсках ЛНР были ранены три бойца.