Мадрид, 14 июня, 2017, 15:45 — ИА Регнум. Конгресс депутатов Испании 14 июня отклонил вотум недоверия правительству премьер-министра Мариано Рахоя, представленный левым альянсом «Унидос Подемос» во главе с Пабло Иглесиасом, сообщает испанское издание El País.

Luis Javier Modino Martínez Генеральные кортесы Испании (парламент)

Альянсу «Подемос» не удалось заручиться поддержкой наиболее крупной оппозиционной силы, представленной в парламенте Испании, Испанской социалистической рабочей партии (PSOE), которая предложила «Подемос» «построить альтернативные предложения, поддерживаемые большинством, чтобы ликвидировать несправедливую политику Народной Партии», возглавляемой премьер-министром Рахоем.

Таким, образом «Подемос» после ожесточенных дебатов, прошедших 13 июня в парламенте с участием Мариано Рахоя, удалось заручиться поддержкой только 82 депутатов, 160 депутатов проголосовали против вотума недоверия и альтернативного кандидата, которым «Подемос» выдвинули своего лидера, 90 депутатов воздержались.

Для того, чтобы провести вотум недоверия «Подемос» необходима была поддержка не менее половины депутатов плюс один голос нижней палаты Конгресса, то есть 176 голоса для утверждения вотума недоверия и отставки правительства Рахоя.

Напомним, статья 114.2 Конституции Испании предусматривает, что если Конгресс принимает вотум недоверия, то правительство должно подать в отставку королю Испании, а альтернативный кандидат получает доверие нижней палаты, и монарх назначает его премьер-министром.

В случае если вотум недоверия будет отклонен, то 82 депутата, подписавших его, больше не смогут вносить на рассмотрение следующий вотум в течение такого же количества сессий парламента.

Третий вотум недоверия в истории испанской демократии был отвергнут, как и другие два в 1980 и в 1987 годах.