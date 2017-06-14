Ярославль, 14 июня, 2017, 15:39 — ИА Регнум. По факту произошедшего 9 июня пожара на складе горюче-смазочных материалов в 1-м Промышленном проезде города Ярославля возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Yarregion.ru Пожар в Ярославле

«Сейчас на месте пожара работают специалисты из исследовательской пожарной лаборатории ярославского МЧС. Оценивается причинённый ущерб. Исследование может продлиться до 30 дней, ввиду крупности пожара. Отделом надзорной деятельности МЧС возбуждено уголовное дело», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM сотрудник пресс-службы ярославского МЧС Никита Овсянников.

Тем временем городская прокуратура проверяет действия пожарных — вовремя ли они выехали место происшествия и правильно ли выполняли свою работу, а прокуратуре Дзержинского района заняты проверкой соблюдения природоохранного и трудового законодательства.

«Проверка должна закончиться к концу недели, но уже сейчас можно сказать, что были нарушения природоохранного и трудового законодательства. Уже приняты меры прокурорского реагирования, о которых мы расскажем после окончания проверки. К руководителю предприятия, на территории которого произошел пожар, у нас есть серьезные вопросы. Но он пока нами не опрошен, поскольку находится за пределами Ярославской области», — заявила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Дзержинского района Елена Никольская.

Наказание по статье «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности», предполагает штраф в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года. Либо можно наказать обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов или исправительными работами на срок до двух лет. По этой статье можно наказать ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 9 июня в районе строения 10 по улице Первый Промышленный проезд города Ярославля загорелся склад ГСМ. Огонь охватил площадь около 4 тысяч квадратных метров. Огнём уничтожено 3 большегруза и 4 легковых автомобиля, повреждено 1 строение.

Всего к тушению пожара привлекалось 105 человек, 22 единицы техники. Пожарным удалось спасти 6 человек и 7 единиц техники. По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». Основной версией причин возгорания является неосторожное обращение с огнем одного из жителей города.